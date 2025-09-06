В Ставрополе лишь 15% горожан допустили публичное выяснение трудовых споров

В Ставрополе 84% местных жителей заявили о негативном отношении к публичному выяснению отношений с работодателями. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного опроса.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным аналитиков сервиса, 52% ставропольцев считают публичное выяснение трудовых споров категорически недопустимым, а 33% — просто высказались против этого.

«Лишь 15% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым “вынос сора из избы”: 9% абсолютно убеждены в этом, полагая, что работа — это не личная жизнь и публичность вполне допустима», 6% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу, но все зависит “от масштаба беспредела”», — уточнили представители SuperJob.

Они добавили, что респонденты с доходом от 100 тыс. руб. в месяц занимают наиболее жесткую позицию против публичности («за» высказались только 13% опрошенных). 22% ставропольцев с зарплатой 50-100 тыс. руб. признались, что склонны допускать публичное обсуждение трудовых споров.

Ефим Мартов