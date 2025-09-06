Автоугонщики нацелились на запчасти

Среди самых угоняемых машин в этом году: Kia, BMW, Hyundai, Renault, Skoda, Toyota и Lexus. Из китайских брендов в антирейтинг попали Geely и Chery, сообщает Autonews со ссылкой на данные страховщиков. Кражи совершают ради автозапчастей, поэтому в списке в основном марки, официально не поставляемые на российский рынок.

В последние несколько лет появилось целое движение автосервисов, которые или отказывают в обслуживании клиентам со своими запчастями, или повышают цены на работы, если детали или расходники не закуплены на месте, говорит член правления Союза автосервисов Илья Плисов. По его словам, исключение составляют редкие модели авто, на которые уже нельзя достать оригинальную запчасть или аналог:

«Статистика угонов очень плотно связана со статистикой наличия той или иной модели на рынке, то есть чем таких машин больше, тем вероятнее, что ее могут украсть и попытаться сбыть как в виде самого автомобиля, так и в виде запчастей. Исключение составляют очень модные марки. В свое время такие вещи были с Porsche Cayenne, их всего несколько появилось, и они стали высокоугоняемы. Когда появились первые BMW X5, это тоже была модная машина.

Но в основном, чем больше машин на рынке, тем они более угоняемые, — это традиционное правило.

Что касается "китайцев", несмотря на рост продаж (они занимают приблизительно 50-60% в объеме продаж за год), значимое влияние на общий автопарк пока еще не сказалось. Еще не столько ушло в утилизацию остальных автомобилей, чтобы китайские машины заняли долю в заметных процентах».

Для автомобилей из зоны риска эксперты рекомендуют устанавливать дополнительный охранный комплекс с телематической системой, цифровой блокировкой и замком капота. Такое решение обойдется автовладельцу не менее чем в 100 тыс. руб. Однако неугоняемых машин не существует, отмечает руководитель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов: «По статистике ГИБДД, 80% из угнанных машин были оборудованы только штатной сигнализацией иммобилайзером, то есть только заводской охранной системой. Все штатные охранные системы давно взломаны, даже на современных машинах.

Исключение составляют только ультрасовременные автомобили, электрические BMW с индексом i и последний С-класс и еще ряд машин довольно редких для нашей страны. Там применяется технология UWB — это самая передовая разработка, которая защищает штатный радиоключ от электронного взлома путем ретрансляции, поскольку способна отслеживать время обмена данными и расстояние до автомобиля, тем самым исключая любые несанкционированные передачи данных. Надо ставить дополнительную защиту от угона. Относительно механических средств защиты: они представляют собой дополнение к охранному комплексу. Они подтверждены механическому взлому в среднем от 20 секунд до 10 минут.

Система штатной авторизации у многих китайских марок имеет серьезную уязвимость. Большинство современных авто, оснащенных функцией бесключевого доступа, легко поддаются электронному взлому с использованием специальных устройств — ретрансляторов сигнала. Когда владелец приближается к автомобилю, последний автоматически распознает ключ, находящийся в кармане, и открывает двери без нажатия кнопок. Эта особенность представляет собой серьезную угрозу безопасности, однако существуют методы защиты».

По данным МВД, за первое полугодие 2025 года количество краж автомобилей сократилось на 10%. Всего зафиксировано 1233 случая.

