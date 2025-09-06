Сухогруз «Русич-5» сняли с мели в Ростовской области

В Ростовской области снят с мели сухогруз «Русич-5». Корпус судна не повредился, водотечности нет. Об этом в федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили РИА Новости.

«Вчера, 5 сентября в 22.30 сухогруз "Русич-5" был снят с мели»,— заявили в Росморречфлоте.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что «Русич-5», загруженный пшеницей, сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон около города Константиновск в Ростовской области. В публикации говорилось, что на борту сухогруза находилось 12 человек. О пострадавших не сообщалось.