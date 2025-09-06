Структура минздрава Прикамья стала крупным кредитором челябинской компании

В минувшую среду суд утвердил состав комитета кредиторов ООО «Медлайт» (Челябинск). Как сообщает Properm.ru, в их состав вошли только представители финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края. Речь идет о руководителе организации Кирилле Дорощуке, а также о его подчиненных Марине Стариковой и Александре Хапове. Размер требований госоргана к «Медлайту» составляет 268,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее бенефициар ООО «Медлайт» Станислав Чалков вместе с подельниками был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных медицинских изделий группой лиц). Как установили следствие и суд, они поставили фальсифицированные респираторы для нужд системы здравоохранения региона. В итоге господин Чалков получил наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб.