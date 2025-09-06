В Оренбуржье расследовали уголовное дело по факту избиения сотрудника полиции

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бугурусланского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, вечером 20 августа 2025 года обвиняемый, находясь на обочине участка автомобильной дороги «Бугульма—Бугуруслан—Бузулук—Уральск», достоверно зная, что рядом с ним находится сотрудник полиции при исполнении своих должностных обязанностей по пресечению совершенного им административного правонарушения, и не желая подчиняться его законным требованиям, нанес удар по руке инспектора ДПС, после чего скрылся с места происшествия.

«Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов»,— заявили в следкоме.

Алексей Алексеев