Екатеринбург может принять Кубок Первого канала по хоккею

Федерация хоккея России рассматривает возможность проведения Кубка Первого канала по хоккею в декабре в одном из шести городов, в том числе в Екатеринбурге, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Турнир с участием сборных пройдет с 8 по 15 декабря.

За последние два года Кубок проходил в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024 году — на «СКА-Арене». В этом году среди возможных городов, где может пройти турнир, упоминаются Сочи, Ярославль и Екатеринбург.

Сочи уже принимал Кубок Первого канала в 2013 и 2014 годах во дворце спорта «Большой».

Напомним, в конце августа на УГМК Арене» прошел матч звезд мирового хоккея The Magic Game, который организовал Павел Дацюк.