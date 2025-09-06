Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатеринбург может принять Кубок Первого канала по хоккею

Федерация хоккея России рассматривает возможность проведения Кубка Первого канала по хоккею в декабре в одном из шести городов, в том числе в Екатеринбурге, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Турнир с участием сборных пройдет с 8 по 15 декабря.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

За последние два года Кубок проходил в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024 году — на «СКА-Арене». В этом году среди возможных городов, где может пройти турнир, упоминаются Сочи, Ярославль и Екатеринбург.

Сочи уже принимал Кубок Первого канала в 2013 и 2014 годах во дворце спорта «Большой».

Напомним, в конце августа на УГМК Арене» прошел матч звезд мирового хоккея The Magic Game, который организовал Павел Дацюк.

Фотогалерея

Павел Дацюк доиграл со звездами

Предыдущая фотография
Павел Дацюк — самый титулованный хоккеист в Екатеринбурге: олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина

Павел Дацюк — самый титулованный хоккеист в Екатеринбурге: олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В матче звезд мирового хоккея The Magic Game приняли участие такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Валерий Каменский и другие

В матче звезд мирового хоккея The Magic Game приняли участие такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Валерий Каменский и другие

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game прошел при полных трибунах многофункционального спорткомплекса «УГМК Арена» вместимостью свыше 12 тыс. человек

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game прошел при полных трибунах многофункционального спорткомплекса «УГМК Арена» вместимостью свыше 12 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль по рассказу поклонника хоккеиста Павла Дацюка перед началом матча

Спектакль по рассказу поклонника хоккеиста Павла Дацюка перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль перед началом матча

Спектакль перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль перед началом матча

Спектакль перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перед началом матча

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Хоккеист Александр Овечкин

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Болельщик у выставки наград хоккеиста Павла Дацюка

Болельщик у выставки наград хоккеиста Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер присвоил Павлу Дацюку звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер присвоил Павлу Дацюку звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Болельщики

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Болельщики

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game Екатеринбурге

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. VIP-трибуна

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. VIP-трибуна

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка наград хоккеиста Павла Дацюка

Выставка наград хоккеиста Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game завершился со счетом 13:8 в пользу команды Павла Дацюка

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game завершился со счетом 13:8 в пользу команды Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Общая фотография участников

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Общая фотография участников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Павел Дацюк после окончания матча

Павел Дацюк после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 32

Павел Дацюк — самый титулованный хоккеист в Екатеринбурге: олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В матче звезд мирового хоккея The Magic Game приняли участие такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Валерий Каменский и другие

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game прошел при полных трибунах многофункционального спорткомплекса «УГМК Арена» вместимостью свыше 12 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль по рассказу поклонника хоккеиста Павла Дацюка перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спектакль перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Болельщик у выставки наград хоккеиста Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер присвоил Павлу Дацюку звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Болельщики

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. VIP-трибуна

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка наград хоккеиста Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game завершился со счетом 13:8 в пользу команды Павла Дацюка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Общая фотография участников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Павел Дацюк после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все