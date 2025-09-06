На реставрацию оперного театра в Казани выделили почти 163 млн рублей

На реставрацию здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани выделили почти 163 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Реставрация включает удаление поврежденной штукатурки, устранение трещин, покраску фасада, восстановление дверей и обновление системы пожаротушения. Работы планируют завершить до 31 мая 2026 года.

Средства на ремонт выделили из регионального бюджета. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Влас Северин