Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

Власти Польши в очередной раз предостерегли своих граждан от поездок в Белоруссию. Они рекомендовали тем, кто уже находится в стране, как можно скорее покинуть ее любыми доступными средствами. Соответствующее заявление опубликовал МИД Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варшава

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Варшава

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Официальный представитель ведомства Павел Вронский предупредил, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать гораздо сложнее или вовсе невозможной. «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьёзнее»,— заявил господин Вронский (цитата по RMF24).

Заявление польского МИДа было сделано вскоре после ареста в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения по обвинению в шпионаже. По версии белорусских силовиков, мужчина собирал сведения о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.