Зарубежные СМИ: Что известно об эскалации конфликта между Вашингтоном и Каракасом?

Дональд Трамп пригрозил сбивать самолеты Венесуэлы при угрозе США. Так американский президент прокомментировал инцидент с двумя венесуэльскими истребителями, которые пролетели вблизи американского корабля. Он входит в эскадру, которую Вашингтон направил к берегам Южной Америки для борьбы с наркокартелями. В Пентагоне назвали такие действия Каракаса «крайне провокационным шагом», который вмешивается в ход их операции. На этой неделе войска США нанесли удар по лодке в нейтральных водах. Погибли 11 человек, которых Белый дом назвал террористами. Судно, по их словам, перевозило наркотики. Зарубежные СМИ отмечают, что США готовы бить и по объектам на территории Венесуэлы. Все это выводит конфликт между Вашингтоном и Каракасом на новый уровень эскалации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп рассматривает сразу несколько вариантов, как наносить удары по наркокартелям в Венесуэле, сообщает CNN со ссылкой на источники. Администрация допускает, что им придется поражать цели и внутри южноамериканской страны. При этом до конца не ясно, определился ли Трамп с ударами по территории Венесуэлы. По словам собеседников, президент США обсуждал этот вариант с сотрудниками Совета нацбезопасности и Пентагона. В разговоре от Трампа якобы прозвучало следующее: «Если возможность уничтожить террористов появится, я немедленно дам на это разрешение войскам».

Источники CNN считают, что атака на судно наркокартеля — это начало гораздо более масштабной операции. В будущем удары участятся и, как предполагается, это должно ослабить власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За последние недели США перебросили в Карибское море значительные силы, напоминает телеканал. Точное число кораблей неизвестно, но на них американцы разместили ракеты Tomahawk и больше 4 тыс. военнослужащих.

В Карибский бассейн, помимо флота, американцы направят десять истребителей F-35, пишет Reuters со ссылкой на источники. Их тоже задействуют в операции против наркокартелей. Самолеты должны прибыть в этот район к концу следующей недели, добавили собеседники агентства. Reuters узнал об этом через несколько часов после того, как Пентагон обвинил венесуэльские самолеты в пролете рядом с флотом США. F-35 — истребители-невидимки эффективные в воздушных боях, отмечает CNN.

Американскому телеканалу вторят и собеседники Bloomberg. Партию самолетов из корпуса морской пехоты США направят на авиабазу в Пуэрто-Рико. Это, по словам опрошенных экспертов, еще больше усилит напряженность между Вашингтоном и Каракасом. Инцидент в Карибском море совпал с визитом госсекретаря США Марко Рубио в Эквадор. Там чиновник собирался заручиться поддержкой местных властей для давления на Венесуэлу, а также заявил, что Вашингтон готов предпринять еще более агрессивные действия, отмечает Bloomberg.

На угрозы Трампа ответил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, страна готова перейти к вооруженной борьбе, если на нее нападут. На прошлой неделе, после того как США направили в Карибское море военные корабли, Каракас обратился в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.

