Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 95%

В Татарстане республиканская программа «Наш двор» на 2025 год выполнена на 95%, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства республики.

Дорожные работы завершены на 98%. В 591 дворе 11 районов республики работы полностью завершены. Осталось закончить работы в 82 дворах в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамском, Альметьевском и Бугульминском районах. До 10 сентября планируется завершить работы в 43 дворах, до 20 сентября — в 27 дворах, а до 30 сентября — в 12 дворах.

Установка наружного освещения завершена в 653 дворах, что составляет 99% от плана. В работе остаются 18 дворов в Казани, Альметьевском, Бугульминском и Нижнекамском районах, где работы планируется завершить до 10 сентября. Монтаж оборудования выполнен на 88% — работы завершены в 522 дворах. Осталось закончить монтаж в 115 дворах до 20 сентября.

