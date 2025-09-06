Минприроды: ИНК проводит испытания технологии добычи лития из подземных вод

Иркутская нефтяная компания (ИНК) с конца 2024 года проводит опытно-промышленную апробацию технологий добычи лития из подземных вод. Об этом на полях ВЭФ заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости.

«Иркутской нефтяной компании предоставлена лицензия на месторождение промышленных подземных вод имени В.И. Кокорина»,— сказал господин Козлов. По его словам, запасы промышленных вод утверждены на пять лет в объеме 17 тыс. куб. м. в сутки. Содержание лития — от 169 до 383 мг. на куб. м.

Глава министерства отметил, что в планах у ИНК нарастить мощность добычи лития в виде карбоната с 20 т. в месяц до 12 тыс. т. ежегодно. «Объемы могут быть и больше, до 80 тысяч тонн в год, но все зависит от рынка потребления и возможностей переработки внутри страны»,— сказал он. Сейчас «Газпром» занимается геологоразведкой на участке «Литиевый». Этот процесс включает оценку запасов подземных промышленных вод.

По словам Александра Козлова, Дагестан, Иркутская и Оренбургская области обладают наибольшим потенциалом для добычи промышленных вод для извлечения лития. Роснедра выдали 25 лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи подземных вод, 19 из них — в Иркутской области.