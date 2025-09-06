Губернатор Самарской области отчитался о встрече с президентом РФ

Рабочая поездка Владимира Путина в Самарскую область завершилась двусторонней встречей с губернатором Вячеславом Федорищевым. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Господин Федорищев рассказал президенту о создании Центра постоянного сопровождения «Сердце воина», предоставляющего возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помощь с адаптацией и расширением меры поддержки.

«Продолжаем реализацию проекта “Школа героев”, где бойцы получают знания для работы в органах власти. И отдельная наша миссия – помощь детям Запорожья. В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области»,— заявил глава региона.

Значительную часть доклада губернатор посвятил социальной политике. В частности, в области объявлено о Десятилетии многодетной семьи. Поставлена задача за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Увеличиваются темпы модернизации здравоохранения: строятся новые ФАПы и ремонтируются больницы.

«Владимиру Владимировичу представил ряд наших высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в области: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов; создание первого в России завода по производству ксантановой камеди»,— заявил губернатор.

Регион в ближайшее время получит федеральные средства – более 10 млрд руб. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ.

Кроме того, губернатор доложил президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, а также о другом стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.

Алексей Алексеев