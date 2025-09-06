Руководитель следственного управления наградил подростка, спасшего инвалида

Двенадцатилетний житель Пермского края Александр Косырев награжден почетной грамотой председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Как сообщает СУ СКР по региону, 1 апреля награжденный заметил тонущего в пруду подростка, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Господин Косырев подобрался к краю полыньи, схватил мальчика за капюшон куртки и вытащил на мостки, а затем выбрался на берег сам. Дальнейшую помощь в спасении оказали друзья Александра Косырева и брат потерпевшего. Помимо грамоты руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин вручил ребенку планшетный компьютер.