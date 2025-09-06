Politico: Пентагон возмущен переименованием ведомства в Военное министерство

Сотрудники Пентагона возмущены указом президента США Дональда Трампа о переименовании ведомства в Военное министерство. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Многие сотрудники «выразили разочарование, гнев и откровенное замешательство» из-за нового указа. Они считают, что новые изменения мало помогут в решении насущных проблем армии США, говорится в публикации.

Вероятно, чиновникам придется сменить печати министерства обороны на более чем 700 тыс. объектов в 40 странах и всех 50 штатах. Под изменения попадет все — униформа сотрудников, фирменные бланки, сувениры в магазине Пентагона и салфетки в столовых.

Бывший сотрудник министерства обороны заявил, что на выполнение указа придется потратить миллионы долларов. По его словам, нововведения не помогут решить реальные проблемы армии. «Хуже того, наши враги воспользуются этим, чтобы представить Соединенные Штаты как поджигателя войны и угрозу международной стабильности», — сказал он.

Чиновник министерства обороны, попросивший называть его «чиновником Военного министерства», сообщил, что расходы на выполнение указа президента США будут меняться по мере его реализации, пишет издание.

Сегодня Дональд Трамп подписал указ о переименовании Минобороны США в Военное министерство. Он заявил, что с тех пор как в 1947 году Военное министерство было переименовано в министерство обороны, США «не выиграли ни одной войны».