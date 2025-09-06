В Татарстане выполнено 87% годового плана по вводу жилья

В республике с начала года введено в эксплуатацию 2,848 млн кв. метров жилья, что составляет 87% от годового плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Наибольший объем введенного жилья обеспечивает сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 2,115 млн кв. метров. В коммерческом многоквартирном сегменте план выполнен на 36%: застройщики сдали 75 домов общей площадью 607 тыс. кв. метров.

Программа социальной ипотеки реализована на 78%: из запланированных 35 домов сдано 16, что составляет 125 тыс. кв. метров. Также для детей-сирот заключены контракты на 450 квартир. Субсидии на приобретение жилья получили 57 молодых семей из 69, еще 12 подбирают подходящие варианты. Из 27 многодетных семей с пятью и более детьми свои сертификаты реализовали 10 семей.

