В Самарской области на механизатора упал флагшток

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по факту травмирования мужчины на одном из промышленных предприятий региона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в результате разрушения части металлической конструкции флагштока высотой более 8 метров, находящегося на территории жилого городка одного из промышленных предприятий региона, произошло ее падение на работающего механизатором мужчину 1970 года рождения.

В результате произошедшего мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили в следкоме.

Алексей Алексеев