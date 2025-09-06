На ярмарке в Михайловске 50 хозяйств представили племенных животных и птицу
В Михайловске состоялось открытие выставки-ярмарки «Урожай-2025», одно из главных событий сельскохозяйственного года в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Как подчеркнул глава региона, на выставке представлено все, чем славится аграрная отрасль Ставрополья. «Например, барашки породы джалгинский меринос. Ее вывели (в крае) чуть больше десяти лет назад. Особенность — высокая продуктивность по шерсти, — пояснил Владимир Владимиров. — Один взрослый баран за один настриг дает ее столько, что можно сшить несколько костюмов. Материал особо ценится производителями одежды».
По словам губернатора, племенных животных и птицу на выставке представляют 50 предприятий. Еще десятки больших компаний и малых хозяйств показывают здесь технику, продукцию, а также рассказывают об эффективных решениях и делятся опытом.
Выставка-ярмарка «Урожай-2025» в Михайловске будет работать сегодня, 6 сентября, до конца дня.