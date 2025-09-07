Российский фармбизнес проигрывает западному

Несмотря на развитие собственного производства лекарств, российская фармацевтическая отрасль все еще сталкивается с тем, что большую часть рынка по-прежнему занимают иностранные препараты. Западные лекарства зачастую реализуются успешнее российских даже при госзакупках, заявил на проходившем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил о готовности «предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фармбизнес, власти и эксперты на ВЭФе обсудили, как обеспечить создание инновационных российских лекарств. В ходе дискуссии выяснилось, что сложности у российского бизнеса возникают даже не при производстве препаратов, а при их продвижении на рынке. Как рассказал вице-президент по внедрению новых медтехнологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай, зачастую препараты, произведенные в недружественных странах, занимают большую долю рынка, чем российские, хотя назначаются по одним и тем же показаниям.

Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, также участвовавший в дискуссии, попросил господина Кудлая «скинуть в рабочем порядке» подробности подобных прецедентов. «Мы должны предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране, чтобы деньги не уходили на Запад»,— отметил он. По его словам, этот вопрос можно пока «решать в ручном режиме».

Как пояснили “Ъ” в «Генериуме», вопрос касается, в частности, препаратов для лечения редкой генетической болезни Гоше — «Глуразима», который производит сама компания, и «Вприва» от ирландской «Такеда Фармасьютикалс».

У них разные действующие вещества, но одинаковое действие: они замещают или усиливают действие фермента бета-глюкоцереброзидазы, которого у больных болезнью Гоше не хватает.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в январе—июле 2025 года госучреждения потратили на закупки «Вприва» почти 1,2 млрд руб., что в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Реализация «Глуразима» такой выраженной динамики не показывала: за семь месяцев 2025 года продажи препарата составили 1,06 млрд руб., а за январь—июль 2024 года — 956,5 млн руб.

Как отметил господин Кудлай, у Минздрава пока нет позиции по назначению этих препаратов. Он подчеркнул, что на рынке есть несколько таких примеров, и «по ним в задумчивости находятся все службы, в том числе профильные центры».

По данным DSM Group, по итогам 2024 года доля локальных препаратов в госзакупках снизилась и составила только 38,5% в деньгах. Она растет в том числе за счет закупок инновационных препаратов для лечения редких заболеваний (см. "Ъ" от 1 сентября)

Споры о схожих показаниях к применению препаратов с разными действующими веществами в последнее время несколько раз возникали на этапе комиссий по формированию перечня жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

В частности, в августе 2025 года компании «Петровакс Фарм» удалось убедить Минздрав, что в перечень не стоит пока включать препарат «Эльфабрио» от итальянской Chiesi. Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов тогда заявил, что производимый компанией «Фабагал» можно использовать для тех же целей, но он обойдется дешевле. Еще один похожий случай произошел в конце 2024 года с препаратом «Уолтомирис» от британско-шведской AstraZeneca. Его включению в перечень препятствовал «Генериум». Однако и глуразим, и вприв уже входят в перечень ЖНВЛ, а значит граждан должны обеспечивать ими за счет бюджета.

Производство многих препаратов, которые считаются жизненно важными или стратегически значимыми (СЗЛС), коммерчески не выгодно, поскольку они предназначаются для орфанных пациентов. Той же болезнью Гоше в России страдает один человек на примерно 500 тыс. населения. Дмитрий Кудлай в ходе сессии отметил, что в недавно оформленном законодательно списке СЗЛС есть около 40 таких лекарств, которые никто пока не вызвался поставлять на рынок из-за низкой маржинальности.

Виктория Колганова, Владивосток