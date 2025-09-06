Восемь грибников потерялись в Удмуртии 5 сентября, трое не найдены

5 сентября в лесах Удмуртии потерялось восемь грибников, трое из них до сих пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС по региону вечером того же дня.

UPD: По данным на утро 6 сентября, один из грибников найден. Поиски еще двоих продолжаются в районе села Понино и СНТ «Италмас».

«Примечательно, что заявления о потерявшихся, которых еще не нашли, поступили от родственников и близких. От самих потерявшихся звонки в экстренные службы или в “112” не поступали. На связь они не выходят. Один из них позвонил сыну в Тюмень, вторая набрала подругу, третья — дочь»,— рассказала начальник пресс-службы ведомства Ольга Михайлова.

Она рекомендовала тем, кто потерялся, самостоятельно выходить на связь. Для получения более точных координат о местонахождении следует отправить на номер «112» сообщение или изъять из телефона СИМ-карту и позвонить на контактный номер. Во втором случае звонок пройдет через ближайшую вышку сотовой связи. «Это значительно упростит поиски, вас быстрее найдут»,— добавила она. Поиски потерявшихся продолжаются.