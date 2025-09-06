Поставки сои из России в США в июле достигли исторического максимума

В июле 2025 года США приобрели у России соевых бобов на рекордные $16,8 млн. Это стало абсолютным максимумом за всю историю двусторонней торговли этой продукцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистики.

Поставки сои из России в США возобновились в мае 2025 года после перерыва почти на полтора года, тогда был импортирован товар на $4,9 млн. В июле импорт вырос более чем в три раза. Всего в июле американские покупатели приобрели соевых бобов за рубежом на сумму $61,3 млн. Лидерами по объему поставок стали Аргентина с $20,2 млн и Канада с $20,1 млн. Россия заняла третье место, а также в пятерку основных поставщиков вошли Украина с $3,1 млн и Уругвай с $819 тыс.

При этом сами США остаются крупным экспортером сои. Только в июле они вывезли эту продукцию на сумму $761,3 млн. Главными импортёрами американской сои стали Мексика ($175,1 млн), Египет ($102,1 млн) и Индонезия ($100,6 млн).