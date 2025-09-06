В Казани загорелся трамвай с пассажирами, пострадавших нет

В Казани на пересечении улиц Габишева и Рахимова Зорге загорелся трамвай маршрута № 4. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел в 5:56, когда трамвай направлялся со стороны улицы Юрия Фучика к Габишева. Для ликвидации пожара временно ограничили движение транспорта.

В трамвае находилось 10 пассажиров. При первых признаках возгорания всех эвакуировали, никто не пострадал. Пожар ликвидировали к 6:16, а в 6:57 трамвай эвакуировали в депо. Движение по улице Р. Зорге уже восстановлено.

Влас Северин