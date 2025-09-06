На Ставрополье более 30% жителей заявили о согласии на «серую» зарплату
В Ставропольском крае 31% жителей согласны получать за свою работу «серую» зарплату или иметь неофициальное трудоустройство. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на данные собственного исследования.
По информации аналитиков сервиса, 47% опрошенных ставропольцев отвергают подобные предложения. При этом, у ответов есть незначительное гендерное отличие: среди мужчин о готовности к неофициальной оплате труда сообщили 33%, среди женщин — 29%.
«Наиболее лояльно к “серой” зарплате настроены респонденты в возрасте 35-45 лет (34% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45-ти выражают меньшую готовность (32% и 28% соответственно). Каждый второй горожанин (категории) 45+ принципиально против “серых” схем», — прокомментировали представители SuperJob.
Они добавили, что среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. лишь 26% согласны на неофициальную зарплату. 56% опрошенных заявили о том, что отказываются от таких предложений. Среди тех, кто зарабатывает меньше, почти 33% признались в том, что готовы к доходам «в конверте». 46% заверили, что отказываются от «серого» заработка.