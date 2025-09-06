На ремонт дорог в Татарстане выделили более 11,1 млрд рублей
В Татарстане планируется реконструкция дорог на сумму более 11,1 млрд руб. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На реконструкцию трассы Казань — Боровое Матюшино от села Усады до ЖК «Южный парк» с путепроводом через железную дорогу выделят 2,8 млрд руб. Протяженность участка — 3 км. На ремонт участка длиной 3,1 км от села Столбище до трассы М-12 «Восток» выделят еще 2,56 млрд руб.
На работы от ЖК «Южный парк» до жилого массива «Лесная Поляна» направят 2,2 млрд руб. Длина этого участка — 2,9 км. Еще 1,95 млрд руб. потратят на модернизацию участка трассы М-12 от км 1+850 до км 4+650.
Также 1,56 млрд руб. выделены на реконструкцию участка длиной почти 0,9 км от дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан до села Усады в Лаишевском районе Татарстана. Работы должны быть завершены к концу ноября 2027 года.
Заказчиком по всем пяти тендерам выступает ГКУ «Главтатдортранс».