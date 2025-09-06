На ремонт дорог в Татарстане выделили более 11,1 млрд рублей

В Татарстане планируется реконструкция дорог на сумму более 11,1 млрд руб. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 11,1 млрд рублей выделили на ремонт дорог в Татарстане

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Более 11,1 млрд рублей выделили на ремонт дорог в Татарстане

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На реконструкцию трассы Казань — Боровое Матюшино от села Усады до ЖК «Южный парк» с путепроводом через железную дорогу выделят 2,8 млрд руб. Протяженность участка — 3 км. На ремонт участка длиной 3,1 км от села Столбище до трассы М-12 «Восток» выделят еще 2,56 млрд руб.

На работы от ЖК «Южный парк» до жилого массива «Лесная Поляна» направят 2,2 млрд руб. Длина этого участка — 2,9 км. Еще 1,95 млрд руб. потратят на модернизацию участка трассы М-12 от км 1+850 до км 4+650.

Также 1,56 млрд руб. выделены на реконструкцию участка длиной почти 0,9 км от дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан до села Усады в Лаишевском районе Татарстана. Работы должны быть завершены к концу ноября 2027 года.

Заказчиком по всем пяти тендерам выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Влас Северин