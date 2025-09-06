Пермский аэропорт заключил мировое соглашение с федеральным предприятием

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) и АО «Международный аэропорт Пермь». Летом текущего года госкопмпания обратилась с иском к аэропорту с требованием обязать ответчика устранить ряд дефектов и недостатков на взлетно-посадочной полосе, рулежной дороже и перроне. В числе прочего ФГУП требовало устранить продольные и поперечные трещины с шириной раскрытия до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, восстановить герметизацию швов, а также устранить сколы и уступы кромок плит. Также истец потребовал оштрафовать АО на 1,639 млн руб.

«Международный аэропорт Пермь», как следует материалов суда, практически сразу предложил заключить мировое соглашение. Согласно его тексту, аэропорт обязуется устранить дефекты и недостатки в рамках текущего ремонта. Часть работ будет закончена к 26 сентября текущего года, а устранение кромок плит в объеме 170 м на взлетно-посадочной полосе будет завершено к 30 сентября следующего года.

С 2018 года на пермском аэродроме проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. Два раза конкурс на проведение этих работ выигрывало ООО «Стройтрансгаз», но оба раза контракты расторгались. В мае заказчик работ ФКУ «Ространсмодернизация» в очередной раз объявило конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и последующей реконструкции объектов ценой 1,9 млрд руб.