Казань вошла в топ городов России по числу бронирований отелей

Казань заняла пятое место среди самых популярных городов России по количеству бронирований отелей на сентябрь 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

На долю столицы Татарстана пришлось 3,9% всех бронирований. Спрос на поездки в Казань вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

В общем рейтинге российских городов лидером остается Москва (16,5%), следом за ней идет Санкт-Петербург (15,6%), третье место занимает Адлер (6,4%), а четвертое — Сочи (4,8%).

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у россиян пользуется Стамбул (7,7%), Париж (3,9%) и Будапешт (3,7%). При этом спрос на поездки в Париж и Рим вырос на 35%.

Влас Северин