Шоу «Аффинаж», выставка «Нити света» и концерт «Воспоминания о Флоренции»

Что ожидает фанатов группы «Аффинаж» в новой программе «Лучшее», как связаны внутренние переживания, культурная память и духовные стремления в картинах, представленных на выставке «Нити света», а также где пройдет концерт «Воспоминания о Флоренции». Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

6 сентября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников состоится концерт симфонического оркестра CAGMO. Музыканты представят новую объединенную программу с композициями легендарной панк-группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В этот день состоится велопрогулка «Поехали-фест». Велосипедисты собираются в Заельцовском парке, после чего прокатятся по лесу. Регистрация начнется в 12:30, старт — в 14:00 от ул. Парковая, 88.

7 сентября (воскресенье)

В ДК имени Октябрьской революции пианист и композитор Илья Поляков представит свою новую программу. В рамках всероссийского тура композитор выступит с сольным концертом, в который вошли авторские фортепианные произведения в сопровождении монологов, раскрывающих смысл каждого из них. Илья Поляков создает музыку в жанрах нью-эйдж и классический кроссовер. Начало в 18:00.

8 сентября (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ драматической ленты «Озеро диких гусей». Режиссер Дяо Инань представил историю главаря банды угонщиков мотоциклов Чжоу Цзэнун. В ходе разборок с конкурентами он случайно убивает полицейского, после чего преступник становится целью номер один для властей. Понимая, что его неизбежно поймают, Чжоу Цзэнун думает, как сделать так, чтобы награду за его поимку получили жена с малолетним сыном. Начало в 19:00.

9 сентября (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

На площадке «Подземки» выступит группа «Аффинаж». В рамках тура музыканты представят программу «Лучшее» — от ранних песен в стиле нуар-шансона до самых известных композиций. Группа выступает на российской сцене уже 12 лет. Начало в 19:00.

В клубе «Отдых» пройдет выступление американской певицы Шерил Пепси Райли в сопровождении трио Interplay. Широкую известность она получила в конце 1980-х — начале 1990-х, в первую очередь балладой 1988 года Thanks for My Child. На сцену также выйдет легендарный нью-йоркский барабанщик Натаниэль Таунсли, известный совместными релизами с Мэрайей Кэри, Public Enemy, Стиви Уандером и Ришаром Бона. Начало в 19:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Воспоминания о Флоренции». В этот вечер петербургские скрипачи Лоренц Настурика-Гершовичи и Михаил Симонян вместе со струнным ансамблем исполнят произведения Петра Чайковского и Астора Пьяццоллы. В частности, гости услышат одно из последних сочинений Чайковского «Воспоминание о Флоренции» и творение Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе». Начало в 19:00.

10 сентября (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Нити света» омского живописца Ольги Горбуновой. В экспозиции — 30 работ. В своих картинах художница раскрывает темы внутренних переживаний, культурной памяти и духовного стремления. Эти три столпа, согласно замыслу автора, переплетены между собой как нити. Ольга Горбунова показывает, как эти понятия влияют на жизнь человека. Начало в 12:00.

11 сентября (четверг)

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Звучал на всю страну». Экспозиция рассказывает историю Бердского радиозавода (позднее — Производственное объединение «Вега»), который долгие годы был одним из крупнейших производителей радиотехники в СССР. На предприятии работало 12 тыс. человек, из них почти 2,5 тысячи — высококлассные специалисты. Выставка посвящена истории становления и расцвета предприятия. Начало в 12:00.

12 сентября (пятница)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт симфонического оркестра CAGMO «Ввиальди, Пьяццолла: Времена года». В первом отделении музыканты исполнят композиции Антонио Вивальди «Времена года — четыре концерта для скрипки», во втором — «Времена года» Астора Пьяцоллы. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова