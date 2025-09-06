Владельцы исторического особняка в центре Перми распределили доли поровну

ООО «Нева», управляющее историческим особняком в центре Перми по адресу ул. Куйбышева, 31, изменило состав учредителей. Президент столичного ООО «Кабель Технологии Инновации» (единственный учредитель ООО «Камский кабель») Владимир Шарыгин снизил свою долю в участив в ООО с 26% до 25%. 1% в ООО «Нева» выкупил пермский предприниматель Рифхат Ибрагимов. Таким образом, теперь у всех участников ООО стало по 25%. Такой же долей в компании обладают депутат гордумы Перми Владимир Плотников и спортивный функционер Сергей Кущенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Особняк является памятником архитектуры регионального значения и входит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Гостиница и ресторан купца М. А. Деньшина». Согласно сервису 2GIS, сейчас в здании расположены в основном объекты общепита — кафе «Ростикс» и «Дубай». Ранее его владельцы развивали здесь ресторан «Нева».