Курс доллара. Прогноз на 8–12 сентября

Илья Федоров,

главный экономист Налицо существенное оживление импорта Доллар уверенно закрепился выше 80 руб. и продолжает расти, приближаясь к верхней границе интервала 80–82 руб. Мы ожидаем сохранения тренда на ослабление рубля на следующей неделе и полагаем, что курс будет находиться в диапазоне 81–83 рубля за доллар. По данным ЦБ, спрос на валюту со стороны населения по-прежнему вдвое ниже прошлогоднего. А вот компании резко нарастили покупку валюты — с $20 млрд в июне до $25,3 млрд и $33,4 млрд в июле и августе соответственно. Налицо существенное оживление импорта.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Ожидание дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и сезонная активизация импортеров играют против рубля Рубль возобновил тенденцию к плавному ослаблению на фоне отсутствия драйверов роста. Ожидание дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и сезонная активизация импортеров играют против рубля. Нейтральный геополитический фон не позволяет позитивно посмотреть на национальную валюту. Тем временем ослабление рубля при негативной глобальной динамике доллара может свидетельствовать о начале тенденции ослабления российской валюты, которая может продлиться до конца текущего года.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства По-прежнему не ждем резкого ослабления рубля в краткосрочной перспективе Тренд на ослабление рубля постепенно усиливается в свете постепенного ухудшения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Так, объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в августе снизился на 31% относительно июля, до $6,2 млрд, а среднедневные продажи сократились на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее мы по-прежнему не ждем резкого ослабления рубля в краткосрочной перспективе. В частности, в сентябре нетто-продажи юаней со стороны Банка России составят 10,34 млрд руб. в день по сравнению с 9,24 млрд руб. в день в августе, что будет оказывать поддержку российской национальной валюте. Ожидаем, что в контексте следующей недели рубль будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$.