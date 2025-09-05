Курс доллара. Прогноз на 8–12 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу, 5 сентября, по итогам внебиржевых торгов курс доллара закрылся выше уровня 81,25 руб./$, прибавив за неделю 1,38 руб. Официальный курс американской валюты, рассчитываемый Банком России, вырос на 1,22 руб., до отметки 81,5556 руб./$. «Медвежьей» игре против рубля способствует снизившееся предложение валюты со стороны экспортеров при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров, а также населения.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|81.00-83.00
|«Цифра банк»
|81.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|81.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Налицо существенное оживление импорта
Доллар уверенно закрепился выше 80 руб. и продолжает расти, приближаясь к верхней границе интервала 80–82 руб. Мы ожидаем сохранения тренда на ослабление рубля на следующей неделе и полагаем, что курс будет находиться в диапазоне 81–83 рубля за доллар. По данным ЦБ, спрос на валюту со стороны населения по-прежнему вдвое ниже прошлогоднего. А вот компании резко нарастили покупку валюты — с $20 млрд в июне до $25,3 млрд и $33,4 млрд в июле и августе соответственно. Налицо существенное оживление импорта.
Ожидание дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и сезонная активизация импортеров играют против рубля
Рубль возобновил тенденцию к плавному ослаблению на фоне отсутствия драйверов роста. Ожидание дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и сезонная активизация импортеров играют против рубля. Нейтральный геополитический фон не позволяет позитивно посмотреть на национальную валюту. Тем временем ослабление рубля при негативной глобальной динамике доллара может свидетельствовать о начале тенденции ослабления российской валюты, которая может продлиться до конца текущего года.
По-прежнему не ждем резкого ослабления рубля в краткосрочной перспективе
Тренд на ослабление рубля постепенно усиливается в свете постепенного ухудшения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Так, объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в августе снизился на 31% относительно июля, до $6,2 млрд, а среднедневные продажи сократились на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее мы по-прежнему не ждем резкого ослабления рубля в краткосрочной перспективе. В частности, в сентябре нетто-продажи юаней со стороны Банка России составят 10,34 млрд руб. в день по сравнению с 9,24 млрд руб. в день в августе, что будет оказывать поддержку российской национальной валюте. Ожидаем, что в контексте следующей недели рубль будет торговаться в диапазоне 81–83 руб./$.
Для американского доллара значимой будет статистика США по рынку труда
В фокусе на предстоящей неделе — решение по ключевой ставке, где, несмотря на рост проинфляционных рисков, участники рынка ожидают, что ЦБ пойдет на снижение ставки на 100–200 б. п. Рубль может отреагировать небольшим снижением на подобное решение по смягчению ДКП российского регулятора. Для американского доллара значимой будет статистика США по рынку труда, способная скорректировать решение по ставке Федрезерва. В качестве сигнала по охлаждению ситуации на американском рынке труда можно расценивать рост первичных заявок на пособие по безработице, показатель которых в конце августа стал максимальным за два месяца. Тем временем в еврозоне во втором квартале текущего года, как и прогнозировалось, вырос ВВП, что способно добавить оптимизма европейской валюте.