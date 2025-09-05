Владимир Путин в Самаре отметил важность производства современных двигателей

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» отметил важность совершенствования двигателей современного поколения. «Важно создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения, развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения и, что крайне важно, создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников»,— заявил глава государства.

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Владимира Путина, «необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26». Это первый авиационный двигатель большой тяги, разработанный в России.

По мнению президента, «важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей». «Мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь»,— подчеркнул Владимир Путин.

«В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект "Сила Сибири-2", — это крайне важная тема», — добавил президент.

Андрей Сазонов