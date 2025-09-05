В Третьяковской галерее в Москве произошел пожар

В Третьяковской галерее в Москве произошло задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Причиной ЧП стало короткое замыкание в электрощитовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Москва

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Москва

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным собеседников ТАСС, задымление обнаружено в Инженерном корпусе здания. Как пишет агентство «Москва», в подвале Третьяковки загорелся кабель. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

По словам источников «РИА Новости», из здания эвакуированы 11 человек. Пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не приводится.