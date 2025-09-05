Мантуров: ГАЗ планирует начать первые этапы сборки «Волги» весной 2026 года

Первые этапы сборки и производства автомобиля «Волга» могут начаться к весне 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

Господин Мантуров уточнил, что сроки основаны на том, что ему докладывали. Вопрос о привлечении к производству одной из китайских компаний вице-премьер комментировать не стал.

О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство авто по брендом «Волга», стало известно в 2023 году. Тогда же упоминалось, что поддержку в реализации проекта ГАЗ окажет новый технологический партнер.