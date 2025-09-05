Под Уфой маршрутка с 18 пассажирами столкнулась с «Москвичом»

В ДТП с маршрутным автобусом «Газель Next» и легковым автомобилем «Москвич-3» в селе Жуково Уфимского района пострадали три человека, сообщают пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии и Главного управления МЧС по республике.

По данным ведомств, из-за столкновения с «Москвичом» маршрутка съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП. В салоне общественного транспорта находились 18 пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью, но госпитализация не потребовалась.

Идэль Гумеров