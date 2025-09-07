В Черноземье 8 сентября будет тепло, от +11°С до +24°С

В понедельник, 8 сентября в регионах Черноземья будет теплая погода. Температура — от +11°С ночью до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит +14°C. Днем — малооблачно, +24°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +13°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +22°C.

В Курске ночью — облачно с прояснениями, +13°C. Днем — +22°C.

В Липецке ожидается переменная облачность. Ночью — +11°C. Днем — +22°C.

В Орле ночью будет облачно, +12°C. Днем — малооблачно, +22°C.

В Тамбове в темное время суток — облачно с прояснениями, +11°C. Днем — переменная облачность, +23°C.

Юрий Голубь