В Черноземье 8 сентября будет тепло, от +11°С до +24°С
В понедельник, 8 сентября в регионах Черноземья будет теплая погода. Температура — от +11°С ночью до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит +14°C. Днем — малооблачно, +24°C.
В Воронеже ночью — малооблачно, +13°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +22°C.
В Курске ночью — облачно с прояснениями, +13°C. Днем — +22°C.
В Липецке ожидается переменная облачность. Ночью — +11°C. Днем — +22°C.
В Орле ночью будет облачно, +12°C. Днем — малооблачно, +22°C.
В Тамбове в темное время суток — облачно с прояснениями, +11°C. Днем — переменная облачность, +23°C.