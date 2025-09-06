В Черноземье 7 сентября будет тепло, от +11°С до +25°С

В воскресенье, 7 сентября в регионах Черноземья будет по-летнему тепло. Температура — от +11°С ночью до +25°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, температура составит +13°C. Днем — переменная облачность, +25°C.

В Воронеже — малооблачно. Ночью — +13°C. Днем — +23°C.

В Курске ночью — малооблачно, +13°C. Днем — переменная облачность, +22°C.

В Липецке ожидается малооблачная погода. Ночью — +11°C. Днем — +23°C.

В Орле ночью будет малооблачно, +11°C. Днем — переменная облачность, +22°C.

В Тамбове — малооблачно. В темное время суток — +11°C. Днем — +23°C.

Юрий Голубь