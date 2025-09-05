Глава Башкирии Радий Хабиров призвал к переходу к «мобилизационной экономике»

Башкирия должна перейти «в режим более мобилизационной экономики» и «более рационального расходования средств», заявил глава Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании инвестиционного сабантуя «Зауралье», который проходит в Сибае. Слова руководителя региона передают его пресс-служба и телеканал «РБК Уфа».

По мнению господина Хабирова, на экономику России влияет внешнеполитическая ситуация, санкции и поддержка специальной военной операции. В этих условиях, по его словам, вместе с ростом республиканского бюджета увеличиваются и расходы. Также глава Башкирии посетовал на недополучение «определенных видов налогов» и снижение индекса промпроизводства.

По данным минфина Башкирии, за семь месяцев дефицит бюджета составил 4,8 млрд руб. при годовом плане около 9,4 млрд руб. Объемы промпроизводства по сравнению с январем-июлем прошлого года снизились на 3,4%.

Идэль Гумеров