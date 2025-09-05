Сийярто ответил на претензии Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Будапешта по вопросу вступления Киева в Евросоюз. По словам министра, Венгрия действует исключительно в интересах своего народа и не подчиняется внешним указаниям.

«Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал странным то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам»,— написал господин Сийярто в социальной сети X.

Как уточнил министр, венгерское правительство руководствуется мнением населения, которое категорически против интеграции Украины в Евросоюз. Это связано с возможными угрозами для сельского хозяйства, рынка труда и национальной безопасности.

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана неоднократно подвергалось критике других стран ЕС из-за позиции по российско-украинскому конфликту: Будапешт выступает против не только вступления Украины в Евросоюз, но и продолжения военной помощи Киеву. 19 августа господин Орбан заявил, что членство Украины в ЕС не дает никаких гарантий безопасности, а значит увязывать эти вещи «нецелесообразно и опасно».