Мирзиёев пригласил Трампа в Ташкент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту США Дональду Трампу и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба господина Мирзиёева.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили укрепление двустороннего партнерства и расширение сотрудничества в области безопасности. Речь идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Дональд Трамп положительно оценил реформы в Узбекистане, направленные на модернизацию экономики и улучшение уровня жизни населения. В ответе Шавкат Мирзиёев подчеркнул успехи внутренней и внешней политики администрации господина Трампа и отметил вклад Вашингтона в мирное разрешение международных и региональных конфликтов.