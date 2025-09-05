Не доглядели за замом

Бывшего замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова приговорили к шести с половиной годам лишения свободы по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Суд установил, что подсудимый навязал компаниям, в том числе аффилированным с организациями «Нижнекамскнефтехима», договоры на общую сумму 34,3 млн руб. Двум другим фигурантам дела — экс-директору по модернизации Казанского вертолетного завода Ильдару Мустафину и директору компании «Винстрой» Валерию Никитенко — назначили по пять с половиной лет лишения свободы. Расследование началось еще в июле 2022 года.

Бывшего замглаву Ростехнадзора Поволжья Александра Игонова приговорили к шести с половиной годам лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вахитовский суд Казани оправдал бывшего заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица), так как не нашел в его действиях состава преступления, но признал виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Александра Игонова приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Два других фигуранта дела — экс-директор по модернизации Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор компании «Винстрой» Валерий Никитенко — получили по пять с половиной лет лишения свободы. Их также признали виновными в мошенничестве и оправдали по статье о незаконном образовании юрлица, поскольку суд не нашел в их действиях состава преступления. Валерию Никитенко также назначили штраф 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп к даче показаний), но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Директор компании «Винстрой» Валерий Никитенко (слева), бывший замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов (посередине), экс-директор по модернизации Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин (справа)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд также постановил зачесть обвиняемым срок пребывания в СИЗО как полтора дня в колонии общего режима. Александр Игонов и Ильдар Мустафин содержатся под стражей с 22 июля 2022 года, а Валерий Никитенко — с декабря того же года. До вступления приговора в законную силу подсудимые будут в СИЗО.

В зале суда было много родственников подсудимых, некоторым пришлось стоять в дверях, так как мест не хватило. После окончания суда один из близких подошел к камере и сказал подсудимым: «Могло быть и хуже».

После оглашения приговора один из близких подошел к камере и сказал: «Могло быть и хуже»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Александр Игонов заявил, что приговор «конечно, будут обжаловать», и назвал его очень жестоким. Другой осужденный Валерий Никитенко пригласил журналистов пообщаться в следственном изоляторе. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили «Ъ Волга-Урал», что решение об обжаловании решения Вахитовского суда будет принято после изучения приговора.

Уголовное дело против Александра Игонова было возбуждено еще в июле 2022 года по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии главного следственного управления МВД, с января 2020 года по август 2021 года фигурант в сговоре с Ильдаром Мустафиным навязал сотрудникам ООО «Группа Энергострой» экономически невыгодного договора на услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости через ООО «Спектрстрой» и ООО «Стройгрупп-Инжиниринг». Объектом владеет АО «Татэнерго». Следствие считает, что Александр Игонов и Ильдар Мустафин похитили 5,3 млн руб., поступившие на расчетный счет, а организации был причинен ущерб в крупном размере. Иск к обвиняемым от ООО «Группа Энергострой» суд оставил без рассмотрения.

По данным портала Rusprofile, компания «Спектрстрой», зарегистрированная в Казани в 2020 году, занимается строительством жилых и нежилых домов. Уставный капитал организации составляет 20 тыс. руб. В 2021 году (последняя опубликованная финансовая отчетность) выручка организации составляла 14 млн руб. с нулевой прибылью.

Компания ООО «Стройгрупп-Инжиниринг» зарегистрирована в Йошкар-Оле в 2014 году с уставным капиталом 22 тыс. руб. Организация занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и газоснабжения. В 2024 году выручка компании составила 423 тыс. руб., а прибыль — 0 руб. По информации Rusprofile, руководит организацией Алексей Никитенко. Он также владеет 50% фирмы. С июня 2017 года по февраль 2019 года учредителем организации был осужденный Ильдар Мустафин вместе с Ильнуром Мустафиным, который владел компанией с января 2015 года по август 2021 года.

Позднее список обвинений был расширен. По версии следствия, второй эпизод превышения должностных полномочий Александром Игоновым связан с другим навязанным аффилированным организациям «Нижнекамскнефтехима» договором за 29 млн руб. Трех осужденных обвинили в незаконном образовании юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В ходе суда также было установлено, что директор компании «Винстрой» в апреле — декабре 2022 года подкупил одного из свидетелей для дачи ложных показаний.

Фигурантов уводят из зала суда после оглашения приговора

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что дело не уникальное. При этом в судебной практике наблюдается тенденция на ужесточение приговоров по материальным и должностным составам. Эксперт назвал общий срок наказаний нестрогим, так как максимальное наказание по статье о мошенничестве — 10 лет лишения свободы.

Диана Соловьёва