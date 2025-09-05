Ульяновская природоохранная прокуратура обнаружила незаконное размещение отходов

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе выездной проверки деятельности владельца полигона ТКО ООО «Центр экологических технологий» (ЦЭТ), «выявила нарушение требований федерального законодательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Об этом, как стало известно «Ъ-Волга», говорится в ответе ведомства Татьяне Большухиной, директору «Симбирской экологической компании» (ООО «СимбЭК», оператор нового полигона ТКО около райцентра Новоспасское в Ульяновской области). Также природоохранная прокуратура отметила, что направила в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям требование о проведении дополнительного надзорного мероприятия в отношении ЦЭТ с привлечением специалистов филиала регионального филиала ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу). Ведомство также сообщило, что акты прокурорского реагирования будут внесены после получения информации о результатах проверки от Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

В своем обращении в природоохранную прокуратуру Татьяна Большухина заявляла, что компания ЦЭТ производит незаконное размещение части отходов не на полигоне, а на расположенном рядом песчаном карьере, что является «грубым нарушением природоохранного законодательства».

Как пояснил «Ъ-Волга» госпожа Большухина, «отходы, как промышленные, так и иные, вывозятся в больших объемах на песчаный карьер, который не стоит в реестре как объект размещения отходов». «Прокуратура выехала на место и зафиксировала все нарушения. Фактически ЦЭТ складывает и захоранивает отходы вне своего участка, тем самым обходя затратные процедуры сортировки и переработки»,— сказала директор «СимбЭК». Она это считает незаконной предпринимательской деятельностью в нарушении лицензии и полагает, что далее природоохранная прокуратура передаст материалы проверки в правоохранительные органы, что в дальнейшем может привести к лишению ЦЭТ лицензии.

Получить комментарии директора и владельца ЦЭТ Евгения Калмыкова в пятницу не удалось — сославшись на плохую слышимость, он отказался от комментариев.

Директор «СимбЭК» Татьяна Большухина в настоящее время судится с региональным минЖКХ и строительства. Ее иск о признании незаконной террсхемы обращения с отходами, в которой не учтены интересы ее компании, построившей полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом в Новоспасском, в начале июля частично удовлетворил Ульяновский областной суд, признав террсхему незаконной. При этом суд не удовлетворил ряд требований истца о незаконности деятельности региональных операторов и владельцев полигонов, у которых, как заявляла истец, имеется целый ряд нарушений, среди них — отсутствие госэкспертиз, утвержденных санитарно-защитных зон, отсутствие у ряда компаний мусоросортировочных комплексов и т.д. Теперь дело рассматривает апелляционная инстанция.

Сергей Титов, Ульяновск