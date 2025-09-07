Детское здоровье проверят на колесах

В Минздраве пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. Соответствующие проверки введены с 1 сентября 2025 года ведомственным приказом. Осмотры будут проходить в детских поликлиниках и женских консультациях, а на отделенных и сельских территориях — с помощью передвижных комплексов с медицинским оборудованием и мебелью. Медицинские эксперты пока настроены к новым проверкам скептически из-за острого дефицита акушерок и детских урологов-андрологов. Представители Минздрава проблему косвенно подтверждают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вступивший в силу приказ Минздрава «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров» обсуждался в пятницу, 5 сентября, в Сочи на общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии». Теперь все дети начиная с шестилетнего возраста проходят первичный осмотр у акушера-гинеколога либо уролога-андролога. Подростков старше 13 лет профильные специалисты будут осматривать регулярно. По старым правилам, напомним, урологи и гинекологи участвовали в диспансеризации несовершеннолетних только с 14 лет.

В 2024 году государство запустило программу бесплатной оценки репродуктивного здоровья россиян в рамках диспансеризации. Пройти такое обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву разработать порядок медосмотров детей для более раннего выявления репродуктивных заболеваний.

Выступая на конференции, директор департамента медицинской помощи детям, родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова рассказала, каким конкретно образом будут проходить новые осмотры.

Она подчеркнула, что в шесть лет дети будут проходить «не репродуктивную диспансеризацию в прямом смысле», а лишь профилактический осмотр.

Начиная с 13 лет исследования репродуктивного здоровья станут, по ее словам, более «углубленными».

Проверки будут проходить в кабинетах здорового ребенка, которые работают при детских поликлиниках и в женских консультациях.

На отдаленных и сельских территориях для осмотров будут использовать выездные мобильные комплексы — специальные транспортные средства, оснащенные медицинским оборудованием и мебелью.

«Сейчас в нацпроекте "Охрана материнства и детства" заложено приобретение 356 таких комплексов, которые будут осуществлять выездной формат, приближенный к месту жительства и, главное, к месту учебы. Очень хорошо эта модель уже сработала на новых территориях»,— заверила госпожа Сахарова.

Несмотря на детальные разъяснения Минздрава, некоторые эксперты полагают, что новая диспансеризация столкнется с трудностями.

Выступавший на конференции главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус выразил сомнения в успешной реализации программы. Он отметил, что сам неоднократно был в составе выездных врачебных бригад: сложность, по его словам, заключается в том, чтобы обеспечить «системность» их работы. Чтобы обеспечить регулярные осмотры в таком формате, нужно создавать специальные выездные подразделения, иначе инициатива будет работать «только на бумаге», отметил господин Продеус. Он также обратил внимание на то, что в составе бригад нет аллергологов и иммунологов, хотя аллергия и другие иммунологические заболевания довольно распространены в детском возрасте.

Завкафедрой акушерства и гинекологии РУДН, академик РАН Виктор Радзинский рассказал, что в женских консультациях и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) сегодня нет «материальных и людских ресурсов», чтобы проводить подобные осмотры. Завкафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Сургутского государственного университета Лариса Белоцерковцева подтвердила проблему: по ее словам, в ХМАО в подавляющем большинстве ФАПов работают не акушерки, а медсестры, не имеющие квалификации, чтобы проводить репродуктивные осмотры. По оценкам Российского общества акушеров-гинекологов, дефицит акушерок в России составляет от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов, что усугубляет общий кадровый дефицит в этой сфере наряду с нехваткой акушеров-гинекологов и неонатологов.

Еще больший дефицит, по словам Ларисы Белоцерковцевой, наблюдается в среде урологов-андрологов. «В поликлиниках даже детских хирургов мало, не то чтобы детских урологов-андрологов. Надо этих специалистов готовить»,— заявила она. Виктория Сахарова из Минздрава признала, что для успешной реализации проекта необходимо переобучение специалистов, в первую очередь среднего медицинского персонала.

Наталья Костарнова, Сочи