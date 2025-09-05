Илона Маска отвлекают от политики
Какие бонусы и за что готовы предложить бизнесмену в Tesla
Tesla предложила Илону Маску вознаграждение в $1 трлн за возвращение к делам компании. Руководство корпорации обеспокоено излишней активностью своего основателя в политике и хочет стимулировать деловую вовлеченность бизнесмена, узнал Bloomberg. Чтобы получить обещанное вознаграждение, ему придется уделять много времени работе, уточнила председатель совета директоров компании Робин Денхолм в письме акционерам. Там поставили ряд амбициозных целей, в том числе развитие бизнеса беспилотных такси и достижение рыночной капитализации в $8,5 трлн. Если Маск справится с задачами, то ему достанется 25% акций Tesla, пишет Bloomberg.
Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters
Но подобными предложениями сейчас предпринимателя привлечь невозможно, считает американский бизнесмен Марк Сатановский: «Я считаю, что вообще вся история вокруг Tesla — это истерия. Лично я купил жене такой автомобиль буквально две недели назад. А Илон Маск точно не пропадет. Я не думаю, что для него деньги являются панацеей. Ему нужен капитал и деньги для того, чтобы воплощать свои идеи, их у него значительно больше, чем то, что может предложить Tesla. Все-таки он зациклен на космосе, покорении Марса. Вот для этого ему требуется капитализация. Это все было высосано из пальца, что он собирается создавать свою партию. Это все политические игры, разборки левых и правых, а сам он, как мне кажется, все-таки больше повернут на науке и изобретениях. У него другие жизненные приоритеты».
По данным Bloomberg, бизнесы Маска находятся в кризисе из-за нежелания предпринимателя вступать в конфликт с влиятельными членами Республиканской партии. Источники утверждают, что он всерьез намерен бороться за власть, но опасается потери голосов у общего электората с консерваторами. Впрочем, политика в этой истории — совсем не главное, уверен финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов: «Насколько мне известно, для самого Илона Маска это тоже своего рода пиар. Учитывая его амбиции в бизнесе и политике, у него есть возможность стать первым триллионером в мире за всю историю. Недавно Джей Ди Вэнс тоже сказал, что готов заменить Трампа на его посту. В Ирландии Конор Макгрегор тоже хочет баллотироваться в президенты. Это мода такая. Я не вижу, чтобы это имело какое-то влияние».
По данным отчетов компании, продажи Tesla во втором квартале этого года упали почти на 14% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. На этом фоне выручка сократилась на 12%, до $22,5 млрд, а чистая прибыль — на 16%, почти до $1 млрд.
