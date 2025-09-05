Илона Маска отвлекают от политики

Tesla предложила Илону Маску вознаграждение в $1 трлн за возвращение к делам компании. Руководство корпорации обеспокоено излишней активностью своего основателя в политике и хочет стимулировать деловую вовлеченность бизнесмена, узнал Bloomberg. Чтобы получить обещанное вознаграждение, ему придется уделять много времени работе, уточнила председатель совета директоров компании Робин Денхолм в письме акционерам. Там поставили ряд амбициозных целей, в том числе развитие бизнеса беспилотных такси и достижение рыночной капитализации в $8,5 трлн. Если Маск справится с задачами, то ему достанется 25% акций Tesla, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Но подобными предложениями сейчас предпринимателя привлечь невозможно, считает американский бизнесмен Марк Сатановский: «Я считаю, что вообще вся история вокруг Tesla — это истерия. Лично я купил жене такой автомобиль буквально две недели назад. А Илон Маск точно не пропадет. Я не думаю, что для него деньги являются панацеей. Ему нужен капитал и деньги для того, чтобы воплощать свои идеи, их у него значительно больше, чем то, что может предложить Tesla. Все-таки он зациклен на космосе, покорении Марса. Вот для этого ему требуется капитализация. Это все было высосано из пальца, что он собирается создавать свою партию. Это все политические игры, разборки левых и правых, а сам он, как мне кажется, все-таки больше повернут на науке и изобретениях. У него другие жизненные приоритеты».

По данным Bloomberg, бизнесы Маска находятся в кризисе из-за нежелания предпринимателя вступать в конфликт с влиятельными членами Республиканской партии. Источники утверждают, что он всерьез намерен бороться за власть, но опасается потери голосов у общего электората с консерваторами. Впрочем, политика в этой истории — совсем не главное, уверен финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов: «Насколько мне известно, для самого Илона Маска это тоже своего рода пиар. Учитывая его амбиции в бизнесе и политике, у него есть возможность стать первым триллионером в мире за всю историю. Недавно Джей Ди Вэнс тоже сказал, что готов заменить Трампа на его посту. В Ирландии Конор Макгрегор тоже хочет баллотироваться в президенты. Это мода такая. Я не вижу, чтобы это имело какое-то влияние».

По данным отчетов компании, продажи Tesla во втором квартале этого года упали почти на 14% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. На этом фоне выручка сократилась на 12%, до $22,5 млрд, а чистая прибыль — на 16%, почти до $1 млрд.

Фотогалерея «Я хочу быть частью того, что меняет мир» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США Фото: из личного архива Илона Маска В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер Фото: AP Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета Фото: Reuters После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии Фото: AP / Paul Sakuma Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил Фото: AP / Paul Sakuma, file Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась Фото: AP / Mark Lennihan Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива Фото: AP / Mark Lennihan Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа» Фото: Reuters Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС Фото: AP / Jae C. Hong Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск Фото: Reuters Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы Фото: Robyn Beck / Pool / AP Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший

На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя Фото: Paramount Pictures 6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки Фото: SpaceX Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект Фото: Chris Carlson / AP С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил Фото: Carlo Allegri / Reuters В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км

На фото: Илон Маск во время презентации Model Y Фото: Jae C. Hong / AP В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар Фото: Ringo H.W. Chiu / AP 30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС Фото: Reuters / Steve Nesius В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно Фото: Michele Tantussi / Reuters Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Из-за опасений о финансовом состоянии соцсети и обвинений Маска в поддержке антисемитизма некоторые крупные рекламодатели приостановили рекламу в X Фото: Johannes P. Christo / Reuters Следующая фотография 1 / 23 Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США Фото: из личного архива Илона Маска В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер Фото: AP Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета Фото: Reuters После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии Фото: AP / Paul Sakuma Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил Фото: AP / Paul Sakuma, file Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась Фото: AP / Mark Lennihan Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива Фото: AP / Mark Lennihan Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа» Фото: Reuters Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС Фото: AP / Jae C. Hong Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск Фото: Reuters Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы Фото: Robyn Beck / Pool / AP Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший

На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя Фото: Paramount Pictures 6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки Фото: SpaceX Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект Фото: Chris Carlson / AP С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил Фото: Carlo Allegri / Reuters В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км

На фото: Илон Маск во время презентации Model Y Фото: Jae C. Hong / AP В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар Фото: Ringo H.W. Chiu / AP 30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС Фото: Reuters / Steve Nesius В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно Фото: Michele Tantussi / Reuters Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Из-за опасений о финансовом состоянии соцсети и обвинений Маска в поддержке антисемитизма некоторые крупные рекламодатели приостановили рекламу в X Фото: Johannes P. Christo / Reuters Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак