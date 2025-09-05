NYT узнала о провале секретной операции США по слежке за Ким Чен Ыном в КНДР

Американский отряд спецназа «Морские котики» (SEAL) в 2019 году организовал секретную операцию на территории Северной Кореи. Сотрудники SEAL планировали установить «прослушку» для перехвата переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако операция провалилась, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Главной задачей операции было установить слежку за Ким Чен Ыном в период его переговоров с президентом США Дональдом Трампом по ядерному вопросу. Источники издания отмечают, что секретную миссию одобрил сам господин Трамп.

По данным газеты, спецназ действовал «вслепую», так как видеонаблюдение с беспилотников на территории КНДР установить было невозможно. Вблизи берегов Северной Кореи лодку с американскими военными заметил патрульный северокорейский катер. После перестрелки никто из отряда «Морских котиков» не выжил. Американская и северокорейская стороны скрывали факт проведения этой операции и ее провала.