В Нальчике после капремонта открыли детскую поликлинику
В Нальчике после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Королева. Медучреждение может принять более 4 тыс. пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
В поликлинике установили установлено современное оборудование, завезли новую мебель. В здании обустроили зоны комфортного ожидания для детей и их родителей, а планировку кабинетов оптимизировали для быстрого и удобного оказания медпомощи.
Также обновили входную группу и прилегающую территорию.