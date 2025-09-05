В Нальчике после капремонта открыли детскую поликлинику

В Нальчике после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Королева. Медучреждение может принять более 4 тыс. пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В поликлинике установили установлено современное оборудование, завезли новую мебель. В здании обустроили зоны комфортного ожидания для детей и их родителей, а планировку кабинетов оптимизировали для быстрого и удобного оказания медпомощи.

Также обновили входную группу и прилегающую территорию.

Мария Хоперская