Кандидаты в депутаты гордумы Ульяновска пытаются лишить соперников регистрации

Как стало известно «Ъ-Волга», кандидаты в депутаты гордумы через суд пытаются лишить своих конкурентов регистрации (выборы депутатов Ульяновской городской думы состоятся 14 августа). Так, согласно данным Заволжского районного суда Ульяновска, кандидат от КПРФ, замдиректора Центральной городской клинической больницы Ульяновска Антон Шилов (избирательный округ №9) в пятницу подал иск к облизбиркому об отмене регистрации своего соперника — самовыдвиженца, руководителя проекта ООО «Проект строй» Андрея Алымова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В своем иске (копия имеется в редакции) господин Шилов отмечает, что кандидатом Андреем Алымовым «в целях подкупа избирателей» «в ходе предвыборной агитации бесплатно оказывались услуги избирателям по благоустройству», в частности, была произведена установка искусственных неровностей, детской песочницы, произведены покос травы и покраска турников, ремонт детской площадки. Истец отмечает, что любые виды подкупа избирателей запрещены законом, в связи с чем просит отменить регистрацию кандидата.

Аналогичный иск также в пятницу, 5 сентября, был подан кандидатом-самовыдвиженцем по округу №8 Светланой Шумиловой, помощником депутата гордумы от «Единой России») Александра Шерстнева. Она просит суд лишить регистрации своего соперника по округу, кандидата-самовыдвиженца, директора ООО «СХ Инвест» Антона Алымова (брата Андрея Алымова). Основания, которые указывает в иске госпожа Шумилова, аналогичные — что Антон Алымов после его выдвижения кандидатом в депутаты гордумы «осуществлял подкуп избирателей в форме безвозмездного оказания услуг и проведения работ». Какие конкретно услуги и работы выполнял Антон Алымов, в иске не сказано.

Истцы в телефонных разговорах с «Ъ-Волга» отказались давать комментарии по своим искам и сообщать, какие конкретно нарушения соперников ими выявлены, какие доказательства они намерены представить в суде.

Антон Алымов в беседе с «Ъ» назвал иск «бессмысленным» и заявил, что никаких работ по благоустройству не проводил, наоборот, объяснял избирателям, которые просили оказать помощь в благоустройстве, что, согласно законодательству, не имеет права делать это. Андрей Алымов в пятницу был для комментариев недоступен, однако, Антон Алымов утверждает, что и его брат «также не занимался никаким благоустройством».

В облизбиркоме, который по искам является административным ответчиком, подтвердили «Ъ», что иски получены, но отметили, что дать комментарии по ним смогут только после детального ознакомления с обстоятельствами дел.

Дата рассмотрения исков пока не назначена, по информации источников «Ъ-Волга», заседание суда может состояться в понедельник, 8 августа.

Сергей Титов, Ульяновск