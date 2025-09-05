Губернатор Пермского края обсудил меры поддержки бизнеса с представителями 90 компаний

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил меры поддержки бизнеса на площадке «Дома предпринимателя» с руководителями 90 компаний крупнейших региональных бизнес-обединений: «Деловая Россия», «ОПОРА России», Российский союз промышленников и предпринимателей, Пермская торгово-промышленная палата.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Участники получили ответы на интересующие их вопросы не только от губернатора, но и от представителей региональных ведомств – Минпрома, Минэкономразвития, Минтуризма, Минзакупок. Одним из главных вопросов стала доступность финансовых средств на развитие.

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода, руководитель регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Теплов обратился к губернатору с вопросом об альтернативных программах поддержки для бизнеса. По его словам, заемные средства стали менее доступными из-за роста ключевой ставки, а без них не будет роста производства.

«Высокая ключевая ставка осложняет кредитование. Однако, у нас есть ресурсы, с помощью которых мы можем найти дополнительные средства, чтобы усилить мотивацию бизнеса по инвестированию в самые разные сферы. Это бережливое хозяйствование и рачительное использование земель, внимание к таким вопросам как сбор имущественных налогов, эффективная работа муниципальных унитарных предприятий, создание индустриальных парков и многие другие ниши, которые мы постоянно ищем совместно с экономическим блоком правительства», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Также губернатор отметил, что основным инструментом для бизнеса региона является льготное финансирование через Региональный фонд развития промышленности. Еще одним источником «дешевых» денег является Региональная микрофинансовая компания. Также в Пермском крае работают региональные лизинговые программы и действуют налоговые льготы для бизнеса и механизм приоритетного инвестиционного проекта.

Еще один вопрос поступил от основателя парк-отеля «Зеленино». Александр Михалев поинтересовался мерами поддержки для туристической отрасли.

По словам Дмитрия Махонина, не нужно воспринимать Пермский край только как регион с промышленной основой. В Прикамье есть живописная природа, потрясающие места для отдыха, рыбалки, сплавов, катания на лыжах, уникальные театры и выставки, комфортные глэмпинги, кемпинги и гостиницы. Правительство Пермского края активно пользуется помощью федеральных властей для развития туристской инфраструктуры.

Также предприниматели подняли вопрос о региональном протекционизме, который проявляется при взаимодействии малого и среднего бизнеса с органами власти или крупными компаниями.

«Для меня это тоже большая боль и, когда я вижу результаты конкурсной процедуры с не пермским подрядчиком, то всегда задаюсь вопросом «Почему не наши?». Нам надо поддерживать своих налогоплательщиков. В этом году мы создали рабочую группу, цель которой – сблизить заказы и предложения регионального бизнеса, в том числе посредством доработки типовых документов», – рассказал Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, на текущий момент более 600 промышленных компаний являются участниками промкооперации и по их потребностям Региональный центр инжиниринга отрабатывает с потенциальными потребителями в различных отраслях, организуя бизнес-миссии, участие в выставках, форумах, закупочных сессиях и НТС.