«Можно поискать компромисс»

Дональд Трамп констатировал, что Москва и Дели сделали выбор в пользу Китая. Президент США при этом воздержался от каких-либо выводов, пожелав им удачи. Вместе с тем глава Белого дома обещает сделать очередное заявление из Овального кабинета. Российский лидер Владимир Путин, со своей стороны, по-прежнему готов к контактам с украинским коллегой, однако не видит в них смысла. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Зеленский вполне может приехать в Москву.

Дональд Трамп, пожалуй, впервые написал пост в духе сожаления и безысходности, неоправдавшихся надежд и даже обиды. По крайней мере, не было той привычной уверенности, которая имеет место практически во всех выступлениях 47-го президента Соединенных Штатов: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе». Мол, вы ушли, но пожалеете об этом. Собственно, никакой сенсации здесь нет: мирный процесс по Украине, похоже, опять в тупике. «Образумить» Индию посредством пошлин не получилось. Китай идти на компромиссы отказывается. Россия по большому счету тоже. Все они не разделяют дружеских чувств американского лидера. Это неприятно. Не выходит каменный цветок, как принято говорить в таких случаях по мотивам сказок Павла Бажова.

Тем временем Дональд Трамп вроде бы собирается в очередной раз позвонить Владимиру Путину. В Кремле не в курсе этого. Президент РФ дал понять, что с нынешним руководством Украины говорить бесполезно. Правда, от переговоров Москва по-прежнему не отказывается и теоретически не против встречи на самом высшем уровне. Владимир Зеленский может приехать в российскую столицу, ему обещают 100-процентные гарантии безопасности. Сейчас в прессе обсуждается, что будет, если Дональд Трамп надавит на лидера Украины и подобный саммит действительно состоится? Выглядит это все как фантастика. В Кремле поясняют: президента соседней страны зовут не для капитуляции, которую он как бы должен подписать, а для разговора. Ему попытаются втолковать и объяснить, что он не прав. Украина не должна быть с Западом, ей самой это не нужно. Соглашайтесь на российские условия и не прогадаете.

Теоретически Зеленский может и приехать, почему бы и нет? В этом случае состоится очередное большое шоу, как раз в духе Дональда Трампа.

Он может и сам неожиданно приехать в российскую столицу. Тогда это будет большая сенсация. Можно поискать компромисс, например, встретиться в Минске. Александр Григорьевич будет этому очень рад. Гадать не будем.

Так что же дальше? Военный сценарий, несмотря ни на что, остается преобладающим. Поставки западного оружия Украине продолжаются. США, несмотря на дружеские чувства к России, Китаю и Индии, явно намереваются, по крайней мере, серьезно ограничить экспорт энергоресурсов из РФ. ЕС продолжает обсуждать размещение своих войск на украинской территории. Не хочется, опасно, однако процесс этот видится необратимым. Главное, конечно, оружие и разведданные со стороны Соединенных Штатов. Трамп, как сообщает западная пресса, очень недоволен своими европейскими союзниками, но никуда от них не деться. Он и рад бы подружиться с другими, но выходит так, что все они оказываются в объятиях Китая, «темного и бездонного».

Дмитрий Дризе