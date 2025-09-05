Индия продолжит закупать российскую нефть

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что страна не прекратит закупки российской нефти, несмотря на требования США. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Госпожа Ситхараман отметила, что решения принимаются на основе экономических интересов страны и необходимости сдерживать расходы. По ее словам, нефть остается одной из самых дорогостоящих статей валютных затрат, и выбор поставщиков осуществляется исходя из соображений выгодности и логистики.

В августе США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Таким образом, общий тариф в отношении продукции из Индии достиг 50%. Одной из причин стало то, что Индия продолжает закупать нефть у России. Нью-Дели считает эти санкции несправедливыми.