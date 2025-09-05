В субботу в Черноземье будет солнечно и сухо, от +9°С до +23°С

В большинстве регионов Черноземья в субботу, 6 сентября, ожидается малооблачная погода и отсутствие осадков. Температура будет варьироваться от +9°С до +23°С, следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде, Курске и Орле в течение суток прогнозируется малооблачная погода при температуре +11…+12°С ночью и +21…+23°С днем. Без осадков.

В Воронеже ближайшей ночью будет малооблачно при +11°С. Днем 6 сентября ожидается переменная облачность, +21°С. Осадков не будет.

В Липецке и Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями, +9…+10°С, днем — переменная облачность, +21…+22°С. Осадки в течение дня не ожидаются.

Алина Морозова