В финале кубка раиса Татарстана приняли участие 200 ветеранов СВО

В финальном этапе Спортивного кубка раиса Татарстана, который прошел в Казани 4 и 5 сентября, приняли участие около 200 ветеранов СВО. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Отборочные этапы турнира начались в июле 2025 года. Тогда в районах Татарстана состоялись турниры по плаванию, настольному теннису, нардам и армрестлингу.

В финальном этапе спортсмены соревновались в восьми дисциплинах, а именно в волейболе, мини-футболе, армрестлинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, плавании и нардах. При этом для ветеранов с инвалидностью турнир по волейболу проходил сидя.

Мероприятия проходили на площадках Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, бассейна «Буревестник», Фиджитал-центра и спортивного комплекса «Динамо» в Казани. Проект направлен на реабилитацию участников СВО.

Диана Соловьёва