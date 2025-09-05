Autonews назвал марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Аналитики крупных страховых компаний поделились с Autonews.ru статистикой по угонам иностранных автомобилей в 2025 году. Среди самых угоняемых марок названы Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus.
«АльфаСтрахование» выделяет Hyundai, Kia и Renault в связи с высоким спросом на их детали — автомобили часто крадут для разбора на запчасти. В «РЕСО-Гарантия» отметили также Skoda и китайские бренды Geely и Chery среди популярных объектов угона. Среди моделей, часто угоняемых в течение последнего года, эксперты называют Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.
География угонов по-прежнему сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. К ним в 2025 году добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртская республика. Угоны чаще происходят с придомовых парковок ночью и с парковок у торговых центров — днем.